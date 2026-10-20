¿Cuáles meses El Niño golpearía con más fuerza a Costa Rica?

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

El fenómeno de El Niño se mantendría en Costa Rica hasta, al menos, julio del próximo año, según las proyecciones del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

La institución advirtió que el fenómeno alcanzaría su punto máximo entre finales de este año e inicios del próximo, periodo en el que se espera su mayor intensidad.

¿Qué tan fuertes serían sus efectos?

El IMN señaló que la intensidad de El Niño no determina necesariamente la magnitud de sus efectos en los sectores productivos del país.

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El impacto dependerá de factores como la duración del fenómeno y las medidas de preparación que se implementen para enfrentar sus posibles consecuencias.

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