La Federación Costarricense de Fútbol acaba de informar que uno de los jugadores incluidos en la convocatoria ya no formarán parte del equipo.

Se trata del volante de la Liga Deportiva Alajuelense, Alejandro Bran, quien, según informó la misma FCRF, no se reúnen las condiciones para su continuidad dentro del grupo.

Así lo indica en un comunicado que publicó en su chat de prensa, la mañana de este martes 26 de mayo.

¿Qué dice el comunicado?

“La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) informa que el jugador Alejandro Bran deja de formar parte del grupo de convocados para los partidos amistosos de junio de la Selección Nacional.

Se determinó que, en este momento, no se reúnen las condiciones para su continuidad dentro del grupo”.

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