Oficial: Saprissa ya tomó una decisión con Ariel Rodríguez

Muchos rumores surgieron al respecto en las últimas semanas, lo de Ariel Rodríguez y el Saprissa es una situación particular, que ya tiene una respuesta oficial sobre su renovación.

El equipo morado confirmó que Ariel se queda, tras alcanzar un acuerdo para continuar con el equipo durante dos torneos más.

Un referente que casi solo vistió de morado

Ariel llegó al conjunto saprissista en setiembre de 2012 y, salvo algunos pasos por el fútbol de Vietnam y Tailandia, desarrolló prácticamente toda su carrera con la camiseta morada.

Con el club acumuló una extensa trayectoria que lo convirtió en uno de los nombres más representativos de los últimos años.

Un palmarés lleno de títulos

Durante su paso por Saprissa, el delantero ganó diez Campeonatos Nacionales, dos torneos de Copa, dos Súper Copas y una Recopa.

Va por más goles con Saprissa

Actualmente, Ariel Rodríguez registra 150 anotaciones con el equipo luego de disputar 436 partidos oficiales.

Está a 14 goles de alcanzar el récord de Evaristo Coronado como máximo goleador en la historia del equipo.