Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Dos menores de edad son las más recientes víctimas de accidentes en carretera. Un choque dejó como saldo a un menor de edad fallecido y otro en condición crítica en Katira de Guatuso.

¿Qué fue lo que pasó?

Los involucrados son dos adolescentes de entre 16 y 17 años. De manera preliminar, se informa que dos motocicletas colisionaron en vía pública.

Uno de los menores murió en el lugar, mientras que el otro recibió atención de emergencia y fue trasladado a un centro hospitalario en condición crítica.

Las circunstancias en que ocurrió el choque no fueron precisadas en la información suministrada.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.

Le puede interesar: Camión cae a un río en Alajuela