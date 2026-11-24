Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Un hombre de 55 años resultó herido luego de que el camión que conducía cayera al cauce del río Centeno, en San Mateo de Alajuela.

El accidente ocurrió este martes 24 de noviembre, a las 12:34 p. m., cuando el vehículo cayó desde una altura aproximada de 10 metros.

Conductor quedó prensado dentro del camión

A la llegada de los cruzrojistas, el hombre estaba atrapado dentro del vehículo. Tras las labores de rescate, los socorristas confirmaron que permanecía consciente, pero presentaba múltiples traumas.

La víctima fue trasladada en condición urgente al Hospital Monseñor Sanabria.

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En la atención participaron cuatro unidades de la Cruz Roja Costarricense.