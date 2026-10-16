(FOTO) Identifican a la sospechosa de asesinar a estadounidense

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) busca a una mujer de apellido Ortiz, de 22 años, sospechosa del homicidio del estadounidense Mark Walter Fleming, de 74 años, ocurrido el pasado 27 de septiembre en Playas del Coco, Guanacaste.

La vivienda de la joven fue allanada la mañana de este viernes en la ciudadela La Capri, en San Miguel de Desamparados; sin embargo, las autoridades no lograron ubicarla.

Sospechosa de asesinar a estadounidense

El crimen ocurrió en el apartamento donde vivía Fleming, quien se encontró sin vida tras sufrir múltiples golpes en la cabeza con el vaso de una licuadora, según la información suministrada.

Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita localizar a la sospechosa y detenerla.

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¿Cómo brindar información?

Si tiene información que ayude a ubicar a la mujer, puede comunicarla a las autoridades judiciales por medio de los canales oficiales del OIJ.

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