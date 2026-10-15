Municipalidad anuncia cierre en carretera por trabajo en alcantarillas

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

La Municipalidad de Poás anunció un cierre total en Calle El Cerro, en el cruce de La Sonora, distrito de Carrillos, para este viernes 16 de octubre.

¿A partir de qué hora?

La medida regirá de 5:00 a. m. a 3:00 p. m., debido a trabajos de cambio de alcantarillado pluvial.

Ante esta situación, las autoridades municipales solicitan a los conductores tomar precauciones y utilizar rutas alternas durante el horario de cierre.

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La Municipalidad agradeció la comprensión de los usuarios de la vía y recomendó planificar los desplazamientos con anticipación para evitar inconvenientes.