Municipalidad anuncia cierre en carretera por trabajo en alcantarillas

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La Municipalidad de Poás anunció un cierre total en Calle El Cerro, en el cruce de La Sonora, distrito de Carrillos, para este viernes 16 de octubre.
La medida regirá de 5:00 a. m. a 3:00 p. m., debido a trabajos de cambio de alcantarillado pluvial.
Ante esta situación, las autoridades municipales solicitan a los conductores tomar precauciones y utilizar rutas alternas durante el horario de cierre.
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La Municipalidad agradeció la comprensión de los usuarios de la vía y recomendó planificar los desplazamientos con anticipación para evitar inconvenientes.