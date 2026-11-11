Famoso chef cancela apertura de local de pollo frito tras recibir amenazas de muerte

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Un famoso chef costarricense aseguró cancelar la apertura de un local de pollo frito en la provincia de Cartago luego de recibir amenazas de muerte. Habló sobre este tema en un video que compartió en redes sociales.

El hombre aseguró que estaba a un semana de abrir el negocio. Tuvo que devolver el local.

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¿Por qué canceló la apertura del local de pollo frito?

El chef Sebastián Jara primero se disculpó ya que durante un tiempo evadió la pregunta sobre “¿qué pasó con Cartago?”, luego explicó los motivos que lo llevaron a no abrir este restaurante.

“Recibí amenazas, pero amenazas no como en WhatsApp o Instagram de un mensaje, una amenaza en persona, donde fui abordado y donde me dieron dos caminos, poder estar abiertos participando con ellos o abrir y atenerme a consecuencias“, dijo Jara.

Explica que esa es la razón por la que se fue.

Pérdidas

Asegura que ya entregó el local y perdió “4 o 5 millones de colones en remodelación, más depósito”.

Disculpas

El famoso chef reiteró sus disculpas, pero asegura que tampoco se va a exponer.