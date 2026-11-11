Estados Unidos advierte a Costa Rica: pide tomar precauciones tras reunión

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

La Embajada de Estados Unidos emitió una advertencia a las municipalidades de San José sobre los riesgos de utilizar sistemas de videovigilancia de empresas chinas en tareas de seguridad.

El mensaje trascendió después de una reunión entre la embajadora estadounidense y alcaldes de la provincia.

Durante el encuentro, los participantes abordaron la seguridad y la lucha contra el crimen organizado.

Advertencia de Estados Unidos señala tres riesgos

Según la representación diplomática, las cámaras y los lectores de placas pueden generar riesgos de ciberseguridad y protección de datos.

Además, señaló la dependencia de un solo proveedor como otro aspecto de preocupación.

La advertencia pone el foco en las herramientas tecnológicas que las municipalidades utilizan para labores de vigilancia.

En particular, menciona dos tipos de equipos: cámaras y dispositivos para leer placas de vehículos.

Reunión con alcaldes de San José

El encuentro reunió a la representante estadounidense con autoridades municipales de la provincia de San José para tratar asuntos relacionados con la seguridad.

En ese contexto, la embajada comunicó sus preocupaciones sobre el uso de estos sistemas.

El señalamiento se centró en los posibles riesgos asociados con la tecnología de empresas chinas y su aplicación en tareas de seguridad municipal.

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