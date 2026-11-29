Fecha de publicación: 29 de November de 2026

Fecha de modificación: 29 de November de 2026

Un hombre de apellido Cajina, de 37 años, fue encontrado sin vida por sus familiares en la bocana de Vizcaya, en Limón.

El hallazgo ocurrió pasadas las 3:00 p. m. del sábado 28 de noviembre.

Según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Cajina salió de su vivienda el pasado 27 de noviembre para ir a pescar, sin embargo, no regresó.

¿Cómo comenzó la búsqueda del hombre?

Ante su ausencia, sus familiares iniciaron la búsqueda hasta localizarlo sin signos vitales.

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Los agentes judiciales de Limón realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la Morgue Judicial para que los especialistas practiquen la respectiva autopsia.

De momento, el caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

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Escrito por: Aneisha Cortés