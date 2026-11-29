Fecha de publicación: 29 de November de 2026

Fecha de modificación: 29 de November de 2026

Un hombre de apellido Vargas, de 26 años, resultó herido con arma blanca en Pozos de Santa Ana, San José.

Según información preliminar, los hechos ocurrieron pasadas las 2:00 a.m. de este domingo, cuando el afectado compartía con otras personas en un espacio público.

¿Cómo atacaron al hombre?

Aparentemente, un sujeto llegó al sitio, por lo que Vargas y las demás personas le pidieron que se retirara. El hombre se marchó, pero luego regresó con un cuchillo.

Instantes después, el sujeto atacó a Vargas y lo hirió en la pierna derecha.

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La Cruz Roja Costarricense trasladó al afectado en una unidad de soporte avanzado al Hospital San Juan de Dios, donde ingresó en condición crítica.

Durante la inspección, los agentes judiciales recolectaron un cuchillo de cocina que podría corresponder al arma utilizada en el ataque.

El sospechoso permanece en fuga y el OIJ mantiene la investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con su paradero.

Escrito por: Aneisha Cortés