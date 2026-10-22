Familia de reo fallecido en cárcel contradice versión de las autoridades

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

La muerte de Anthony Guerrero, de 27 años, ocurrida este miércoles en la cárcel de Puntarenas, enfrenta dos versiones distintas: mientras su familia denuncia una presunta falta de atención médica, las autoridades de Justicia y Paz rechazan esos señalamientos.

Según la versión oficial, Guerrero murió tras ser atacado con tablazos en la cabeza durante un intento de motín que involucró a 132 privados de libertad.

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Familia cuestiona versión oficial

Los allegados del joven sostienen que este habría fallecido tras caer de un camarote, debido a su delicado estado de salud. Además, denuncian que no habría recibido atención médica oportuna.

La familia aseguró que desconocía cuál enfermedad padecía Guerrero, pero afirmó que su condición física se había deteriorado durante las últimas semanas.

Tenía cuatro meses de estar en la cárcel

Guerrero tenía 27 años, no tenía hijos y llevaba cuatro meses recluido. Cumplía una pena por venta de estupefacientes.

Por su parte, las autoridades penitenciarias desmintieron las afirmaciones de sus familiares e insistieron en que el fallecimiento ocurrió durante los disturbios registrados en el centro penal.

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