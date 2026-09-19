Experto revela cuánto podría durar Julián Valverde detenido en su proceso con ICE

Fecha de publicación: 19 de September de 2026

Fecha de modificación: 19 de September de 2026

El creador de contenido costarricense Julián Valverde, conocido como Julián Valjota, permanece detenido en Estados Unidos mientras las autoridades migratorias revisan su situación.

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Durante una audiencia en Polk County, el juez indicó que Valverde enfrenta un cargo relacionado con conducir con una licencia vencida por más de seis meses. Por este caso tiene una fianza de $250.

Sin embargo, el juez también le informó que existe una retención migratoria solicitada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), por lo que deberá permanecer detenido hasta que esa agencia tome su custodia.

Valverde intentó realizar una pregunta durante la audiencia, pero el juez no le permitió continuar. El creador de contenido tampoco solicitó un abogado de oficio.

¿Cuánto tiempo puede tardar el proceso?

Según la información divulgada en la audiencia y el análisis posterior de Daguer Hernández, exsubdirector de Migración entrevistado por Noticias Repretel, el proceso migratorio será independiente del caso relacionado con la licencia.

El especialista explicó que las autoridades migratorias deberán revisar el proceso en el que se encuentra Valverde y determinar los pasos correspondientes.

Entre los escenarios mencionados están la continuación del proceso migratorio, una eventual regularización de su situación o un proceso de deportación, dependiendo de su expediente.

El abogado también señaló que una detención migratoria puede tardar entre un mes y hasta un año, dependiendo del caso y de la cantidad de personas procesadas.

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Valverde cuenta con cerca de 1,5 millones de seguidores en TikTok. Según el reporte, su última visita a Costa Rica ocurrió en enero de 2021 y actualmente mantiene un proceso migratorio relacionado con su situación de residencia en Estados Unidos.