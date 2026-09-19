Identifican mujer asesinada en su propia casa

Fecha de publicación: 19 de September de 2026

Fecha de modificación: 19 de September de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a la mujer asesinada la tarde de este viernes dentro de una vivienda en Estrada de Matina, Limón.

La víctima era una mujer de apellido Martínez Carrillo, de 42 años, quien recibió heridas con arma de fuego en el tórax y la espalda.

Según la versión preliminar del OIJ, la mujer estaba dentro de su vivienda cuando llegaron dos sujetos, aparentemente a bordo de una motocicleta. Uno de ellos bajó, ingresó a la propiedad y le disparó en varias ocasiones.

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Intentó huir

Martínez intentó desplazarse hacia la parte trasera de la vivienda, pero quedó fallecida en el patio.

Durante el ataque también resultó herida otra mujer que estaba dentro de la casa. La víctima fue trasladada a un centro médico de Limón para recibir atención.

El OIJ de Batán mantiene la investigación para esclarecer lo ocurrido, determinar el móvil del homicidio y localizar a los sospechosos del crimen.