Expediente revela fotos de Pecho de Rata junto a nuevo extraditable

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Joselito Esquivel Ortiz Esquivel tiene 36 años y desde finales de setiembre permance en prisión preventiva como uno de los imputados por el Caso Riverside.

Ahora su nombre vuelve a aparecer, pero esta vez en una investigación de las autoridades estadounidenses. La Fiscalía General confirmó que ese país solicitó su extradición para que enfrente un proceso judicial ante la Corte del Distrito Este de Texas, por delitos relacionados con narcotráfico.

Informe policial: relación con Pecho de Rata

En el informe policial, Esquivel, es identificado expresamente con la función de coordinador. Los investigadores sostienen que era una persona de absoluta confianza de Edwin López y su núcleo familiar.

El expediente también sostiene que Esquivel participaba en el almacenamiento, distribución y comercialización de estupefacientes a otras estructuras criminales.

Fotos

Evidencia extraída de dispositivos electrónicos decomisados durante la investigación, permitió documentar, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), conversaciones, fotografías, videos, que relacionaban a “Chelo”con actividades de narcotráfico.

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Los investigadores también documentaron vigilancia sobre Esquivel en Limón y lo ubicaron como uno de los princiaples colaboradores de Pecho de Rata.

¿Qué relación existe entre las actividades atribuidas a Esquivel en Costa Rica y el proceso que Estados Unidos pretende abrir en su contra?

El expediente Riverside describe a “Chelo” como coordinador y enlace de operaciones de drogas, mientras que las autoridades lo requieren por delitos de narcotráfico en el este de Texas.