Lista de funcionarios públicos investigados por posibles nexos con el narco supera los 200

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Más de 200 policías de distintos cuerpos del Gobierno están siendo investigados por posibles vínculos con organizaciones dedicadas al narcotráfico, según reveló la presidenta de la República, Laura Fernández.

La mandataria dio a conocer la cifra durante la conferencia de prensa semanal y aseguró que las investigaciones buscan determinar posibles nexos entre funcionarios policiales y estructuras criminales.

Más de 200 policías están bajo investigación

De acuerdo con Fernández, las pesquisas involucran a oficiales de diferentes cuerpos policiales del Poder Ejecutivo.

La presidenta no detalló públicamente cuántos funcionarios pertenecen a cada cuerpo policial ni precisó cuáles investigaciones corresponden a procesos administrativos o penales.

Además, Fernández afirmó que el Gobierno continuará con las investigaciones para detectar posibles casos de infiltración del crimen organizado dentro de las instituciones.

Informe identificó a 122 oficiales en la Zona Brunca Sur

La cifra actual supera el dato que trascendió meses atrás, cuando un informe de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) identificó a 122 oficiales de la Fuerza Pública en la Zona Brunca Sur como personas de interés.

El documento señaló posibles vínculos con organizaciones dedicadas al narcotráfico, el contrabando de licor y el tráfico ilícito de migrantes.

Las investigaciones deberán determinar la responsabilidad individual de los funcionarios señalados.

Estar bajo investigación no significa que exista una condena o que se haya comprobado un delito.