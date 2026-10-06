Falso retiro espiritual terminó en estafa millonaria a extranjeros

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Un grupo de cuatro personas es investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de estafar cerca de $600 mil (₡300 millones) a un grupo de extranjeros mediante un supuesto retiro espiritual en Pérez Zeledón.

Ofrecían estadías en una zona rural

Según la investigación, los sospechosos promocionaban por medio de redes sociales estadías prolongadas en un sitio ubicado en una zona rural de Pérez Zeledón.

Los extranjeros realizaban depósitos de dinero y, aparentemente, el grupo investigado administraba esos fondos. En el lugar también se efectuaban rituales.

Hasta el momento, las autoridades contabilizan 11 personas afectadas, la mayoría de ellas de nacionalidad estadounidense.

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OIJ realizó allanamientos

La mañana de este martes, agentes del OIJ realizaron allanamientos en Platanillo y Barú de Pérez Zeledón, donde detuvieron a dos hombres y dos mujeres.

Durante los operativos, los investigadores decomisaron dinero y documentos que estarían relacionados con el supuesto fraude.

El director del OIJ, Michael Soto, indicó que la mayoría de las víctimas son estadounidenses y que la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica colaboró con la investigación.

Cuatro personas fueron detenidas

Los detenidos, todos de nacionalidad estadounidense, son:

Un hombre de apellido England , de 44 años.

, de 44 años. Una mujer de apellido Hallman , de 44 años.

, de 44 años. Un hombre de apellido Mc Dow , de 63 años.

, de 63 años. Una mujer de apellido Gingras, de 62 años.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del supuesto fraude y establecer el perjuicio económico total.