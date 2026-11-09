Estados Unidos ordena incluir nuevas advertencias en famoso medicamento para bajar de peso

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La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) informó a los pacientes y a los profesionales sanitarios sobre un posible aumento del riesgo de padecer una afección ocular grave asociada al uso de fármacos de la clase GLP-1.
Debido a esto, ha exigido que los medicamentos GLP-1, como Mounjaro, Zepbound y Ozempic, incluyan información en la sección de “Advertencias y precauciones” de su etiquetado sobre el posible aumento del riesgo de neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NAION).
Es una causa frecuente de pérdida repentina e indolora de la visión y, en algunos casos, puede producir un deterioro permanente de la vista.
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Según la FDA, se evaluaron datos de ensayos clínicos, estudios en animales y datos posteriores a la comercialización.
En 2025, el Comité de Seguridad de la Agencia Europea de Medicamentos indicó que Wegovy y Ozempic podrían, en casos muy raros, producir NAION.
Con información de: CNN.
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