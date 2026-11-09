Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

Un adulto mayor de 80 años murió tras en apariencia sufrir agresiones de su cuidadora en Los Chiles, Alajuela. Una vecina grabó un video donde se observa a la mujer agredir al hombre.

Detalles del video de la aparente cuidadora agrediendo al adulto mayor

Una vecina grabó a esta mujer, quien en apariencia es la cuidadora de este hombre 80 años. El video muestra cómo ella, al parecer lo está agrediendo.

Posteriomente lo arrastra hacia otro punto de la vivienda de manera brusa. En apariencia, no es la primera vez que pasaron este tipo de situaciones.

“¿Cómo hace para venirse?, párese aquí, levántese, no es posible, ¿cuántas veces se lo he dicho?”, le dijo la mujer.

Muerte del hombre

Tras estas agresiones estaba muy delicado. Cuando llaman a la policía y las autoridades llegan, el adulto mayor ya no tenía signos vitales.

Información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)

OIJ confirmó que este 8 de noviembre, agentes realizaron el levantamiento del cuerpo. Hombre fue identificado con el apellido Quirós.

El caso se mantiene en investigación.

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