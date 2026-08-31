Estados Unidos envía fuerte mensaje al régimen de Daniel Ortega

Los Estados Unidos, por medio de Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, le envió un fuerte mensaje al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

Segura habló sobre la muerte de Brooklyn Rivera, un líder indígena miskitu, quien murió en un hospital de Managua bajo la custodia de la dictadura nicaragüense.

Brooklyn Rivera. Foto tomada de: Mongabay Latam.

¿Qué le dijo Estados Unidos al régimen de Daniel Ortega?

Acusa al gobierno nicaragüense de que posteriormente a la muerte de Rivera, la dictatura “hizo desaparecer” a los familiares y miembros de la comunidad de Rivera cuando estos solicitaron sus restos.

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“Tres meses después, se desconoce el paradero de Alda, Kurney, Jorbis, Jorge, Florencia, Glenis y otros, todos por el “delito” de intentar llorar la muerte de Rivera”, dijo Juan Pablo Segura.

Las autoridades de Murillo y Ortega desaparecieron a Brooklyn Rivera en las cárceles de la dictadura, donde murió trágicamente. Posteriormente, la dictadura hizo desaparecer a los familiares y miembros de la comunidad de Rivera cuando estos solicitaron sus restos. Tres meses… https://t.co/poKw8pS6Tb — Juan Pablo Segura (@WHAAsstSecty) August 31, 2026

Solicitud

Inclusive, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, calificó estas acciones como “tiranía en su forma más cruel y cobarde” y pidió a Murillo y Ortega, que liberen incondicionalmente a la familia de Brooklyn y a todos los presos políticos.

Con información de: BBC y Mongabay.