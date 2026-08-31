La famosa presentadora, Yolanda Andrade le reveló a su amiga Thalía durante una transmisión en vivo que un médico le pronosticó una expectativa de vida de “un año y medio“, debido a sus problemas de salud.

Detalles del encuentro

Durante el encuentro, la presentadora contó que su médico le habría dado este pronóstico de tiempo de vida, un comentario que generó preocupación entre quienes siguen de cerca a la actriz y conductora.

Conversación de la presentadora con Thalía

Andrade compartió este momento con Thalía y habló de cómo ambas han enfrentado situaciones difíciles, una conversación que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

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