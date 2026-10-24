Estados Unidos emite alerta por brote de enfermedad en Costa Rica

Fecha de publicación: 24 de October de 2026

Fecha de modificación: 24 de October de 2026

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica pidió extremar las medidas de higiene y manipulación de alimentos ante el brote de salmonela que detectaron en el Hospital Cima, en Escazú.

Alerta sanitaria que emitió Estados Unidos

Alerta sanitaria recomienda lavarse las manos con agua y jabón, cocinar bien las carnes y los huevos y separar los alimentos crudos de los cocidos. El brote afecta a trabajadores del centro médico.

Declaraciones en relación al brote

“Son trabajadores del hospital CIMA San José y tenemos reportados 91 casos en este momento. De estos 91 casos tenemos 14 personas que requirieron algún tipo de atención a nivel hospitalario y 10 muestras de estos 91 casos que están confirmadas por salmonela”, comentó Jennifer González, de vigilancia de Salud.

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Síntomas del salmonela

Las autoridades investigan el origen de la exposición y la forma en la que se transmitió la bacteria. Entre los síntomas de la salmonela figuran diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómito y fiebre. La recomendación es mantener una adecuada hidratación y buscar atención médica si se presentan esos síntomas.

Posición del Hospital Cima

El hospital CIMA aseguró que activó los protocolos sanitarios y notificó al Ministerio de Salud. Señaló que las medidas de contención permitieron controlar la situación de manera temprana y que su prioridad es la recuperación de los trabajadores afectados.