‘Señor Barriga’ deja listo su testamento antes de someterse a cirugía

Fecha de publicación: 24 de October de 2026

Fecha de modificación: 24 de October de 2026

Édgar vivar, recordado por interpretar al ‘Señor Barriga en el ‘Chavo del 8’, se prepara para una cirugía de columna que se realizará en junio de 2027 y que requerirá cerca de seis meses de recuperación.

Señor Barriga ya dejó su testamento hecho

El actor mexicano, de 77 años, también reveló que ya dejó listo su testamento para evitar posibles conflictos familiares. Aunque nunca se casó ni tuvo hijos, no ha confirmado quiénes recibirán sus bienes.

¿Cómo se siente el actor mexicano?

Vivar aseguró que enfrenta la operación con tranquilidad y confianza en su médico. mientras llega el momento, continuará con sus actividades antes de hacer una pausa temporal en su carrera artística.

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