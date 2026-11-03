Estados Unidos aplicará nuevo requisito sanitario a viajeros

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Estados Unidos aplicará desde este martes 3 de noviembre un nuevo requisito sanitario para las personas que viajen en avión hacia ese país. La medida busca evitar la propagación del ébola.

La disposición obliga a todos los pasajeros a firmar una declaración en la que confirmen que no estuvieron en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores a su vuelo.

Restricción también aplica a estadounidenses

El requisito incluye tanto a ciudadanos estadounidenses como a residentes permanentes y viajeros extranjeros.

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Quienes hayan permanecido en la República Democrática del Congo durante ese periodo no podrán abordar vuelos con destino a Estados Unidos.

La medida establece así un control previo al embarque para identificar a las personas que estuvieron en el país africano durante las tres semanas anteriores al viaje.