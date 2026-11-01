Escuela se despide de niño que mataron en balacera

Fecha de publicación: 1 de November de 2026

Fecha de modificación: 1 de November de 2026

La Escuela Santa Lucía, ubicada en la provincia de Cartago, se despidió del menor de edad que falleció en una balacera que se presentó la tarde de este 1 de noviembre.

Producto del tiroteo, tanto el niño como un masculino, perdieron la vida.

¿Cómo se dio la balacera?

Según el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), unas personas se encontraban caminando por el sector, cuando en un momento dado, los ocupantes de un vehículo les dispararon.

Mientras que la otra víctima (menor), murió cuando lo trasladaban hacia un centro médico.

También puede ver: (VIDEO) Dos mujeres corrieron por su vida en violenta balacera que dejó dos fallecidos.

Despedida de la escuela

El centro educativo publicó una imagen, en la cual afirman que:

“Su partida nos llena de tristeza y deja un profundo vacío en nuestra comunidad educativa. Nos solidarizamos con su familia y seres queridos, elevando nuestras oraciones para que encuentren fortaleza y consuelo en este momento de inmenso dolor. Dereck, tu recuerdo permanecerá por siempre en nuestros corazones“.

De momento, se desconocen las razones del ataque a balazos en Cartago.

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