Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

El Ministerio de Salud informó sobre un aumento en los casos de una enfermedad que puede provocar la inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal.

¿Cuál es la enfermedad?

Se trata de la meningitis, que contabiliza 148 casos en Costa Rica durante 2026, frente a los 113 registrados el año anterior. Esto representa un aumento del 31 %, según la entidad.

La enfermedad puede tener un origen viral, bacteriano o fúngico (causado por hongos). Sin embargo, la meningitis bacteriana constituye una emergencia médica, ya que puede provocar la muerte en pocas horas y transmitirse mediante gotículas respiratorias, contacto cercano o durante el embarazo y el parto.

Finalmente, los menores de un año son el grupo más afectado, con 36 casos y una incidencia de 72,5 por cada 100.000 habitantes, según los registros.

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Por: Camila Rosales Méndez

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