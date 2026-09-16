Bala perdida deja hombre en condición crítica

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

La Cruz Roja Costarricense informó sobre un suceso ocurrido en horas de la madrugada que dejó a un hombre herido por arma de fuego.

Según la versión preliminar, la víctima fue alcanzada por una bala perdida que impactó en su la cabeza. A raíz de esto, resultó en condición crítica y fue trasladado a la Clínica de Batán.

Las autoridades aún no brindan más información sobre el estado actual del hombre.

Este suceso ocurrió a eso de las 3:57 de la madrugada de este 16 de septiembre, en Batán, Limón.

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Por: Camila Rosales Méndez

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