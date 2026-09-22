Encuentran muerta a reconocida periodista estadounidense

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

La periodista estadounidense Jennifer Eckhart, reconocida por su trabajo como productora de Fox News y Fox Business Network, murió a los 36 años.

El cuerpo de la comunicadora apareció el pasado 19 de septiembre en su vivienda en Hobe Sound, Florida, según un informe de la Oficina del Sheriff del condado de Martin.

¿Quién era?

Eckhart trabajó durante siete años como productora asociada en Fox Business Network y Fox News. Su nombre tomó mayor notoriedad en 2020, cuando presentó una demanda contra el entonces presentador de Fox News Ed Henry, a quien acusó de abuso sexual, violencia y amenazas. Henry negó las acusaciones.

Tras conocer la denuncia, Fox News despidió a Henry. El caso permaneció durante varios años en los tribunales y en 2025 ambas partes alcanzaron un acuerdo extrajudicial, que puso fin al proceso.

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Tras ese episodio, Eckhart tomó distancia de la televisión y fundó The Reinvented Project, una organización enfocada en apoyar a personas que atravesaron experiencias traumáticas mediante terapias con animales.

Hasta el momento, el informe citado corresponde al hallazgo del cuerpo y el contexto profesional de la periodista. No se conoce mayor detalle sobre la manera en la que murió.