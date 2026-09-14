Apuñalan a hombre en el cuello y ahora lucha por su vida

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Un hombre de 30 años lucha por su vida después de sufrir una agresión con arma blanca en Desamparados, San José.

El hecho ocurrió a las 9:33 p. m., cuando el hombre sufrió una herida en el cuello provocada por un arma blanca.

Tras recibir la alerta, una unidad de soporte avanzado acudió al sitio para atender al paciente en la zona.

Trasladan al hombre en condición crítica

Los equipos de emergencia de Cruz Roja trasladaron al hombre de 30 años en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

El paciente ingresó al centro médico para recibir atención especializada por la grave lesión que sufrió en el cuello.

La información disponible sobre el caso señala que las autoridades clasificaron inicialmente el incidente como una agresión con arma blanca.

Por el momento, no trascienden detalles sobre las circunstancias en que ocurrió la agresión, el motivo del ataque o la identidad de la persona responsable.

El caso permanece bajo atención de las autoridades correspondientes, mientras el hombre recibe atención médica en el Hospital San Juan de Dios.

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