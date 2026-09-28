Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

La Cruz Roja Costarricense encontró el cuerpo sin vida de una de las dos personas desaparecidas tras una cabeza de agua en el río Aguas Frías, en San Pablo de Cariari, Pococí, Limón.

¿Qué sucedió?

El incidente ocurrió durante la noche del sábado, cuando cinco personas pescaban en el sector y fueron sorprendidas por una cabeza de agua. Tres lograron salir por sus propios medios, mientras que otras dos fueron arrastradas por la corriente.

La emergencia ingresó a la Cruz Roja cerca de las 11:00 de la mañana de este domingo 27 de septiembre. Los equipos de rescate realizaron recorridos en la zona para localizar a las personas desaparecidas.

Las condiciones del terreno, con sectores sumamente pantanosos, además del aumento del caudal y la fuerza del río, obligaron a los cruzrojistas a salir temporalmente del lugar para resguardar su seguridad.

Horas después, la Cruz Roja confirmó la ubicación del cuerpo de una de las víctimas, a poco más de un kilómetro del punto donde ocurrió la desaparición.

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¿Qué pasa con el otro desaparecido?

Los equipos trabajan en la habilitación de un lugar seguro para entregar el cuerpo a las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La búsqueda de la segunda persona desaparecida continúa en el sector.