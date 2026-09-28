Accidente en carretera deja dos personas en estado crítico

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Un accidente entre dos vehículos dejó a dos personas adultas heridas en Esterillos Oeste, Puntarenas.
De acuerdo con la información de atención, una mujer de 29 años quedó en condición crítica, mientras que un hombre fue atendido en condición urgente.
Ambos pacientes recibieron atención por parte de una unidad de soporte básico y fueron trasladados a la Clínica de Parrita para recibir atención médica.
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El accidente ocurrió en el sector de Esterillos Oeste, Parrita, Puntarenas.
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