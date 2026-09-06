Encuentran cuerpo sin vida de joven reportado como desaparecido

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) atendió esta mañana el hallazgo del cuerpo de un hombre en Turrialba.

La víctima, de apellidos Aguilar Payán, de 21 años, había sido reportada como desaparecida entre el miércoles 2 y jueves 3 de septiembre.

Según la versión de sus familiares, Aguilar se dirigió a las orillas del río Boyey, pero no regresó a su vivienda, por lo que dieron la alerta a las autoridades.

El cuerpo, que aparentemente corresponde al joven, lo encontró un lugareño esta mañana, minutos antes de las 8:00 a. m., en las márgenes del río mencionado.

Los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la morgue. Este suceso ocurrió en la localidad de Roca Quemada, en el Alto Chirripó.

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Por: Camila Rosales Méndez

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