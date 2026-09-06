Citan a hombre para supuesta compra y le disparan hasta matarlo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre un homicidio en la provincia de Cartago, en el que dispararon múltiples veces a un hombre.

¿Qué pasó con el hombre?

La versión preliminar indica que el ahora fallecido vendía un artículo de alto valor y se habría reunido con el aparente homicida para que este lo comprara.

El sospechoso llegó a la vivienda de la víctima acompañado de otro sujeto para “completar la transacción”. En ese momento, comenzaron a dispararle, causándole la muerte en el sitio.

Las autoridades identificaron a la víctima con el apellido Alvarado, de 54 años. Detectaron heridas en el pecho, el dedo pulgar derecho y el lado derecho de la espalda, a la altura del omóplato. También destacan que no tenía antecedentes penales.

En el lugar encontraron el artículo. Los supuestos homicidas se dieron a la fuga tras el suceso.

Finalmente, esto ocurrió a eso de la 1:00 p. m. de este sábado 5 de septiembre, en barrio Arenilla de Guadalupe, Cartago.

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Por: Camila Rosales Méndez

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