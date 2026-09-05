Encuentran cadáver baleado de habitante de calle

En Puntarenas, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre el homicidio de un presunto habitante de calle durante la madrugada.

La información preliminar indica que vecinos de la zona habrían oído disparos y, posteriormente, encontraron su cuerpo sin vida en vía pública.

Las autoridades identificaron a la víctima con el apellido Huezo, de 42 años. El hombre en apariencia era habitante de calle y presentaba impactos de bala en la cara.

Este suceso ocurrió a eso de la 1:35 de la madrugada, en el sector de Barranca, Puntarenas.

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Por: Camila Rosales Méndez

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