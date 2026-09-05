Adulto mayor muere en vía pública tras accidente de tránsito

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportó un accidente de tránsito que dejó fallecido a un adulto mayor en vía pública.

Según la información preliminar, el ahora fallecido viajaba en una motocicleta cuando, por razones aún desconocidas, chocó contra un cabezal y murió en el sitio.

Las autoridades identificaron al adulto mayor con el apellido Aguirre, de 75 años.

Este suceso ocurrió pasadas las 8:00 p. m. de este viernes 4 de septiembre, en el sector de Liberia, camino hacia La Cruz.

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Por: Camila Rosales Méndez

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