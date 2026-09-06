Un hombre llegó ayer a la Cruz Roja de Tres Ríos con una herida de bala y, según la versión preliminar, sería uno de los sospechosos que habría intentado asaltar a un hombre de apellido Alvarado, quien murió durante el hecho.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con la información preliminar, Alvarado tenía un arma de fuego y, cuando los sospechosos intentaron quitarle un bien de alto valor y le dispararon, aparentemente él también accionó su arma. Producto de esta situación, Mora habría resultado herido.

El hombre fue trasladado posteriormente al Hospital Max Peralta, donde recibió atención médica. El caso también fue atendido por agentes judiciales de Cartago, quienes dejaron al sospechoso de apellido Mora bajo custodia.

A eso de las 7:00 p. m., Mora recibió la salida del centro médico y fue trasladado a las celdas del OIJ de Cartago. Permanece a la espera de ser presentado ante el Ministerio Público para continuar con su situación judicial.

¿Cómo murió Alvarado?

El OIJ informó que Alvarado, de 54 años, se habría reunido con un sujeto que pretendía comprarle un artículo de alto valor. El sospechoso llegó acompañado de otro hombre y, en medio de la supuesta transacción, comenzaron a dispararle.

Las autoridades encontraron al hombre sin vida en el sitio y detectaron heridas en el pecho, el dedo pulgar derecho y el lado derecho de la espalda. El homicidio ocurrió a eso de la 1:00 p. m. del sábado 5 de septiembre, en barrio Arenilla de Guadalupe, Cartago.

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Por: Camila Rosales Méndez

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