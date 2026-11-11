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Un reconocido centro comercial encontró a un perro en sus instalaciones y ahora piden ayuda para buscar a sus dueños.
En el Mall Multicentro, ubicado en Desamparados.
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Según el centro comercial, es de tamaño mediano, con pelaje blanco y negro, orejas caídas y hocico con manchas.
Petición del mall
Piden que en caso de que usted conoce al perro o sabe quiénes son sus dueños, favor comunicarse con las redes sociales oficiales de Mall Multicentro.
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