Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Un reconocido centro comercial encontró a un perro en sus instalaciones y ahora piden ayuda para buscar a sus dueños.

¿En qué centro comercial encontraron al perro?

En el Mall Multicentro, ubicado en Desamparados.

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Características del animal

Según el centro comercial, es de tamaño mediano, con pelaje blanco y negro, orejas caídas y hocico con manchas.

Petición del mall

Piden que en caso de que usted conoce al perro o sabe quiénes son sus dueños, favor comunicarse con las redes sociales oficiales de Mall Multicentro.

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