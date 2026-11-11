Muere actor de famosas series de televisión

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Se confirmó la muerte de un actor que apareció en famosas series de televisión. Falleció a la edad de 85 años.

¿De quién se trata?

Del Stacy Keach, quien murió en Polonia.

Actor participó en famosas series de televisión

El trabajo de Keach incluye películas como Fat City, aunque siempre se le recordará por interpretar al detective privado Mike Hammer en la serie The New Mike Hammer, de la cadena CBS. Además, participó en producciones como Prison Break y Blue Bloods.

Palabras de su esposa

“Stacy no solo fue un actor legendario, admirado y querido por el público de todo el mundo, sino también mi amado esposo, mi compañero y el corazón de nuestra familia”, dijo Małgosia Tomassi, su esposa.

¿De qué murió?

Según confirmó su esposa, falleció tras una larga larga y difícil lucha contra una grave afección cardíaca e insuficiencia cardíaca.

Con información de: 20 Minutos y Variety.

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