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El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió por los efectos del empuje frío #5 en las próximas horas. Según indica la institución, durante este viernes se espera su mayor influencia y afectación.
También indicó hasta cuándo se mantendrá la influencia de este sistema sobre Costa Rica.
“Los vientos nortes se mantendrán muy fuertes en Guanacaste y Valle Central, con ráfagas máximas que sobrepasan los 100 km/h en el norte de Guanacaste y más de 75 km/h en el Valle Central y cordillera de Talamanca”, dijo el IMN.
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Lluvias
El pronóstico informa que las lluvias se harán presentes a lo largo del día en en la provincia de Limón, en la Zona Norte y además se verán reflejadas también en el norte y este de la Gran Área Metropolitana (GAM).
Además, dichas lluvias estarán disminuyendo las temperaturas diurnas.
Dejará de tener efecto sobre territorio nacional a partir del sábado 28 de noviembre.
Acá puede revisar el pronóstico completo del IMN.