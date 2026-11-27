Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió por los efectos del empuje frío #5 en las próximas horas. Según indica la institución, durante este viernes se espera su mayor influencia y afectación.

También indicó hasta cuándo se mantendrá la influencia de este sistema sobre Costa Rica.

¿Cuál es el pronóstico?

“Los vientos nortes se mantendrán muy fuertes en Guanacaste y Valle Central, con ráfagas máximas que sobrepasan los 100 km/h en el norte de Guanacaste y más de 75 km/h en el Valle Central y cordillera de Talamanca”, dijo el IMN.

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Lluvias

El pronóstico informa que las lluvias se harán presentes a lo largo del día en en la provincia de Limón, en la Zona Norte y además se verán reflejadas también en el norte y este de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Además, dichas lluvias estarán disminuyendo las temperaturas diurnas.

¿Cuándo dejará de tener efecto el empuje frío en Costa Rica?

Dejará de tener efecto sobre territorio nacional a partir del sábado 28 de noviembre.

Acá puede revisar el pronóstico completo del IMN.