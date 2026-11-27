Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

Un violento atropello sobre Ruta 27 en horas de la noche de este 26 de noviembre dejó un fallecido, en el sector de El Coyol, Alajuela.

Detalles del accidente sobre Ruta 27 que dejó un fallecido

Cuerpos de emergencia atendieron el accidente el que se vio involucrado un vehículo tipo tráiler. Al llegar a la escena, encontraron a un hombre de aproximadamente 40 años, quien fue declarado sin signos vitales.

Imágenes del accidente

Foto tomada de: Waze Costa Rica.

De momento no se tienen detalles sobre la identidad del fallecido.

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