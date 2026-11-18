Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

El Ministerio de Salud alertó a la población por la contaminación microbiológica detectada en un lote de agua purificada de la marca Nimbu, por lo que pidió prestar atención a la identificación del producto.

La alerta corresponde al lote 27/08/26, con registro sanitario AS-CR-21-08146, fabricado por Eliviana S.A. para Alpemusa S.A.

¿Qué encontraron en el producto?

De acuerdo con los análisis realizados por el Laboratorio de Análisis y Asesoría Farmacéutica (LAYAFA), las muestras presentaron una concentración de coliformes totales superior a los 1.600 NMP/100 mL, cuando el límite máximo permitido es inferior a 1,1 NMP/100 mL.

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Además, se detectó la presencia de la bacteria Rhizobium radiobacter, hallazgos que evidencian contaminación microbiológica en el producto analizado.

Denuncia permitió emitir alerta sanitaria

La investigación inició luego de que una persona consumidora denunciara la presencia de partículas extrañas de color oscuro en envases de agua Nimbu.

En ese caso, los envases correspondían a otro lote, identificado con el número 28/05/2025. Esto significa que se han identificado problemas de contaminación en al menos dos lotes del producto.

El Ministerio de Salud informó que mantiene las acciones de vigilancia, control e investigación para determinar el alcance de los hallazgos y verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria.