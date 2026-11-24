Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Un hombre de apellido Robinson, de 57 años, falleció este martes luego de sufrir un accidente con una grúa en El Coco de Siquirres, Limón.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el reporte ingresó pasadas las 10:30 a. m., cuando las autoridades recibieron información sobre el incidente.

Trasladado a un centro médico

En apariencia, la grúa cayó encima del trabajador, quien fue trasladado en un vehículo particular al centro de atención institucional de Siquirres.

Pese a la atención médica, el hombre fue declarado fallecido en ese centro.

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Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia para determinar las causas de la muerte.