Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Un hombre murió y otro resultó herido tras un ataque a balazos ocurrido la tarde de este martes en Poás de Aserrí, San José.

El reporte ingresó a la Cruz Roja Costarricense a las 2:54 p. m. La alerta inicial indicaba que dos hombres adultos presentaban múltiples impactos de bala dentro de un vehículo.

Una víctima murió en el sitio

Al llegar al lugar, los cruzrojistas confirmaron que uno de los hombres no presentaba signos vitales. La víctima tenía impactos de bala en la cabeza y lesiones incompatibles con la vida.

El segundo paciente estaba ambulatorio y los equipos de emergencia valoraban su posible traslado a un centro médico.

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La Cruz Roja desplazó dos unidades básicas para atender el incidente. Por el momento, no se conocen detalles sobre las circunstancias del ataque ni la identidad de las víctimas.