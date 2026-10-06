Muere figura internacional de la música a los 70 años

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

El cantante estadounidense Freddie Jackson, reconocido por su trayectoria en el R&B y el soul, murió a los 70 años, apenas tres días después de celebrar su cumpleaños.

La familia del intérprete confirmó la noticia este martes 6 de octubre, aunque no informó la causa de muerte.

A través de un comunicado publicado en Instagram, sus familiares señalaron que el cantante se fue a descansar, sin brindar detalles sobre las circunstancias de su muerte.

Su familia no informó la causa

Hasta el momento, no se han divulgado reportes forenses ni información médica que permita establecer qué provocó el fallecimiento de Jackson.

El artista, nacido en Nueva York, había informado en 2024 que padecía una enfermedad renal. En ese momento explicó a sus seguidores que decidió hablar públicamente sobre su condición con el objetivo de generar conciencia sobre los problemas relacionados con los riñones.

Durante los últimos dos años también participó en campañas de concientización junto con la National Kidney Foundation. Sin embargo, no existe información médica divulgada que relacione esa enfermedad con su muerte.

Celebró su cumpleaños tres días antes

Jackson celebró su cumpleaños número 70 el pasado 2 de octubre y recibió mensajes de felicitación de colegas y seguidores a través de sus plataformas digitales.

Alcanzó reconocimiento internacional con canciones como Rock Me Tonight y You Are My Lady, temas que marcaron su trayectoria dentro del R&B y el soul.

En su mensaje de despedida, la familia agradeció a los seguidores que acompañaron al artista y escucharon su música durante las décadas de los ochenta y noventa.