Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

La Embajada de los Estados Unidos anunció el remate de un vehículo, así como muebles para el hogar, electrodomésticos, mobiliario de oficina y equipo de cómputo a través de una plataforma.

¿Cuál modelo de vehículo remata la Embajada de Estados Unidos?

Se trata de un Ford Transit Connect XL 2015.

Detalles sobre el remate

Para los muebles y equipos

Están disponibles en la tienda de rematico.com. Estos artículos no pueden inspeccionarse de manera presencial. El cierre de ofertas se realizará este domingo 29 de noviembre.

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Vehículo

La inspección presencial será el miércoles 2 de diciembre, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m., en el parqueo de la Embajada en Pavas, frente al edificio principal. El cierre de ofertas: viernes 4 de diciembre, a las 6:00 p.m.

Para más información puede consultar a [email protected], o llamar al número 7006-2909.

Imagen con fines ilustrativos.