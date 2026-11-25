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Un accidente de tránsito en el cruce hacia Naranjo, Alajuela, dejó un fallecido la mañana de este 25 de noviembre.
Se dio la colisión entre una motocicleta y un vehículo. En la escena cuerpos de emergencia encuentran a un masculino sin signos vitales.
Producto del accidente, también se trasladó a una persona en condición crítica al Hospital Carlos Luis Valverde Vega.
Información en desarrollo. Tomar las prevenciones del caso.
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