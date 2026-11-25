Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

Un accidente de tránsito en el cruce hacia Naranjo, Alajuela, dejó un fallecido la mañana de este 25 de noviembre.

¿Cuál fue el accidente que dejó un fallecido?

Se dio la colisión entre una motocicleta y un vehículo. En la escena cuerpos de emergencia encuentran a un masculino sin signos vitales.

Jeremy Poveda Hernández, vocero de la Cruz Roja Costarricense.

Otra persona herida

Producto del accidente, también se trasladó a una persona en condición crítica al Hospital Carlos Luis Valverde Vega.

Información en desarrollo. Tomar las prevenciones del caso.

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