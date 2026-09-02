El regalo que le hacía juez detenido a hermana de alias Diablo tras encuentros sexuales

Un expediente judicial de 119 páginas revela nuevos detalles sobre la investigación que involucra a funcionarios del Poder Judicial y sus presuntos vínculos con una organización criminal liderada por alias Diablo.

Según la orden de allanamiento, el juez penal de apellido Valverde y la hermana de alias “Diablo” habría tenido encuentros sexuales en varias ocasiones.

Un regalo particular

El ahora investigado por aparentes actos de corrupción le regalaba perfumes a la hermana de alias Diablo, según revelaciones incluidas en un expediente judicial.

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Los encuentros, según el expediente, incluso habrían ocurrido dentro de oficinas del Poder Judicial.

El documento incluso recoge una conversación en la que Valverde le habría dicho que tenía el perfume desde el momento en que ella se lo solicitó.

Posteriormente, según la investigación, el juez le pidió a Arias Monge que borrara las conversaciones que ambos habían mantenido.

Fiscalía investiga posibles favores dentro del caso

Más allá de los encuentros personales, uno de los aspectos que genera mayor preocupación para los investigadores es el supuesto intercambio de información relacionada con procesos judiciales.

Según el expediente, los encuentros entre el juez y la hermana de alias Diablo habrían permitido compartir información del caso Colorado y, presuntamente, coordinar medidas menos gravosas para ella y familiares cercanos.