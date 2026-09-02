Asesinan a músico mexicano junto a su hija de 3 años y su esposa embarazada

Jonathan Meléndez, músico y productor de la banda mexicana Camilo Séptimo, murió asesinado junto a su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar dentro de un departamento en Atizapán de Zaragoza, México.

El hecho ocurrió durante la noche del martes y salió a la luz en los primeros minutos de este miércoles, luego de que vecinos alertaran a las autoridades por gritos y detonaciones de arma de fuego desde la casa.

Camilo Séptimo, agrupación completa.

¿Qué fue lo que pasó?

Al ingresar al departamento, los agentes localizaron sin vida a Meléndez, de 38 años; su esposa Ana Paola, de 35 años y con varios meses de embarazo; la hija de ambos, de tres años; y una mujer de 21 años, quien trabajaba en la vivienda.

Las autoridades también localizaron sin vida a la mascota de la familia.

En medio del operativo, las autoridades de emergencia encontraron a otro menor de seis años, quien estaba dentro del domicilio y resultó ileso.

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Dos sospechosos detenidos

Las autoridades mexicanas detuvieron a dos hombres señalados como presuntos responsables del homicidio múltiple.

Diego Sebastián “N”, señalado como socio comercial de Meléndez y presunto autor del crimen. El segundo detenido es un hombre identificado como Gerardo “N”.

La principal línea de investigación apunta a que el móvil habría sido un robo.

De acuerdo con la Fiscalía, los agresores ingresaron a la vivienda entre las 5:30 p. m. y las 7:40 p. m. del martes.

Los dos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras las autoridades continúan con la investigación por el delito de homicidio calificado.