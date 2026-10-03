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Luego del accidente en la Radial de Santa Ana-Belén, salió a la luz otro dato sobre el Ford Mustang que presentó importantes daños, este fue puesto en venta horas antes Marketplace, de Facebook.
Repretel.com consultó a la persona que publicó el anuncio si este es el auto que estuvo involucrado en el accidente de esta mañana y este respondió que:
-“Si correcto”.
-“Pero ya eliminé la publicación”
-“Yo soy intermediario”.
Según el detalle de la publicación se vendía a ¢60 millones.
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A la llegada de las autoridades, se valoraron seis pacientes, cinco adultos y un niño. Ninguno de ellos requirió traslado hacia el centro médico.
En este caso, el Mustang presentó importantes daños en su estructura.