Fecha de publicación: 3 de October de 2026

Fecha de modificación: 3 de October de 2026

Luego del accidente en la Radial de Santa Ana-Belén, salió a la luz otro dato sobre el Ford Mustang que presentó importantes daños, este fue puesto en venta horas antes Marketplace, de Facebook.

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Repretel.com consultó a la persona que publicó el anuncio si este es el auto que estuvo involucrado en el accidente de esta mañana y este respondió que:

-“Si correcto”.

-“Pero ya eliminé la publicación”

-“Yo soy intermediario”.

Precio del Ford Mustang

Según el detalle de la publicación se vendía a ¢60 millones.

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Daños que presentó el vehículo

A la llegada de las autoridades, se valoraron seis pacientes, cinco adultos y un niño. Ninguno de ellos requirió traslado hacia el centro médico.

En este caso, el Mustang presentó importantes daños en su estructura.