(FOTOS) Auto deportivo queda destrozado tras colisión múltiple

Fecha de publicación: 3 de October de 2026

Fecha de modificación: 3 de October de 2026

Un auto deportivo presentó importantes daños en su estructura luego de ser parte de un accidente la tarde de este 3 de octubre.

¿Cuál fue el accidente?

Se presentó una colisión múltiple en la Radial Santa Ana-Belén.

Atención del incidente

A la llegada de las autoridades, se valoraron seis pacientes, cinco adultos y un niño. Ninguno de ellos requirió traslado hacia el centro médico.

Auto deportivo

Entre los vehículos involucrados, se encontraba un Ford Mustang de color morado, el cual tuvo importantes daños en su estructura.

Tomadas de: Waze Costa Rica.

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