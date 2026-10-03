(FOTOS) Auto deportivo queda destrozado tras colisión múltiple

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Un auto deportivo presentó importantes daños en su estructura luego de ser parte de un accidente la tarde de este 3 de octubre.
Se presentó una colisión múltiple en la Radial Santa Ana-Belén.
A la llegada de las autoridades, se valoraron seis pacientes, cinco adultos y un niño. Ninguno de ellos requirió traslado hacia el centro médico.
Entre los vehículos involucrados, se encontraba un Ford Mustang de color morado, el cual tuvo importantes daños en su estructura.
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